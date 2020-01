Andrea González: "Significó mucho para mí representar a la mujer mexicana en la NASA"

Meses después de casi perder la vida, Andrea González cumplió su sueño de ir a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) y demostrar que la mujer mexicana es capaz de proyectos científicos de gran envergadura.

González cuenta a Efe que desde pequeña soñaba ser astronauta y estar en la NASA, anhelo que cumplió en los últimos meses de 2019 cuando fue elegida por la Agencia Espacial Mexicana para The International Air and Space Program.

The International Air and Space Program is a 5-day program at the NASA Johnson Space Center #NASA #IASP2017 https://t.co/zTGfqS0oSE pic.twitter.com/IT4G2QZ33A

— AEXA (@aexa_tv) May 22, 2017