Antonio Banderas: "Es complicado ganar, pero el premio es esa nominación"

Antonio Banderas, candidato al Óscar a mejor actor por su papel en "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, ha admitido este lunes que "es complicado ganar, pero el premio consiste básicamente en esa nominación y en la importancia que tiene para nuestra cinematografía".

"He vivido veinticinco años en Los Ángeles, conozco todos los procedimientos para los Óscar y para otros premios y es muy complicado sin estar allí que haya pasado lo que ha pasado, no me lo esperaba sinceramente", ha dicho Banderas en la presentación de una proyección de "Dolor y gloria" en Málaga, dentro de los actos previos a la entrega de los Goya en esta ciudad el 25 de enero.

Ha resaltado que es "importante para la cinematografía española" no solo su nominación, que se produce por un personaje que ha hecho "en español", sino también "la nominación de la película".