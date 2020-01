Captan a funcionaria de la CDMX en estado de ebriedad en horas de trabajo

Captan a presunta funcionaria de la Coordinación Venustiano Carranza en estado de ebriedad en horas laborales.

De acuerdo a información publicada en Twitter, el hecho ocurrió en la Coordinación Venustiano Carranza 3 y fueron compañeros de trabajo los que denunciaron los hechos.

En el video se observa a la mujer en estado de ebriedad tirando los objetos de un escritorio mientras personas a su alrededor tratan de calmarla.

Se presume que el nombre de la funcionaria es Laura Patricia González y se mira acompañada de abogados de la Coordinación cuyos nombres son Julia y Enrique. Sin embargo, la información no ha sido confirmada.

Los usuarios en redes sociales piden a la institución competente atender estos casos y sancionarlos. Hasta el momento la Fiscalía de la Ciudad de México no ha emitido algún comentario al respecto.

Las pruebas las tienen ahora cual va hacer el pretexto para que no hagan algo @Claudiashein @ErnestinaGodoy_ @julioc_moreno URGE una limpieza a todas estas areas de la Alcaldía y no nada más de esta sino de todas las alcaldías xq esta es la gente q solo cobra y no trabaja.

— Aisha (@aisha_2507) January 13, 2020