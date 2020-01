Buscan a "Emilio", un bulldog inglés robado en la colonia Roma

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos personas roban a "Emilio", una mascota de raza bulldog inglés en la colonia Roma.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 4 de enero, y de acuerdo a la carpeta de investigación CI FCH/CUH-7/ UI-1 S/ D/ 00017/ 01-2020, "Emilio" un perro de cinco años de edad se encontraba a un costado del negocio de su dueño, en la calle Guanajuato, cuando la pareja lo interceptó.

En la grabación se observa cómo con dificultad por el peso del animal, el hombre se lo lleva, mientras que su cómplice vigila. Ambos caminaron sobre la calle hasta que las cámaras los perdieron de vista, los videos también revelaron que el robo ocurrió a las 11:45 A. M.

El dueño de nombre Carlos comentó a las autoridades que se dieron cuenta de su ausencia 3o minutos después, y al momento junto con sus empleados comenzaron a buscarlo sin éxito alguno.

Vecinos y conocidos se sumaron a la búsqueda

Como Emilio estuvo presente en los negocios desde que era un cachorro, se ganó el corazón de todos, por lo que a la búsqueda se sumaron muchas personas. Fue gracias a material de seguridad de locales aledaños que se pudo comprobar el robo del perro, grabación que presentó ante el Ministerio Público.

Ante los comentarios sobre el caso, Carlos aseguró que su mascota no es violenta y estaba acostumbrado a las muestras de cariño de personas extrañas, de forma que no resulta extraño que Emilio no haya ladrado.

Hasta el momento no ha sido encontrado, razón por la cuál el dueño creo una campaña en redes sociales que te compartimos en esta nota para proporcionar cualquier información.

Una pareja me sustrajo de mi casa @famoushairdesign, por favor ayúdame a regresar con mi familia, manda msj o comunícate al 5554530833 si me vez rescátame! https://t.co/PoI3sV1i1L pic.twitter.com/ZabUMGtDEu — Famous Hair Design (@FamousHairDsign) January 5, 2020

