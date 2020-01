Cámara de vigilancia capta a cinco pumas caminado juntos por California

Cinco pumas o leones de montaña de California fueron vistos juntos y fueron captados por cámaras de vigilancia instaladas en la reserva donde habitan, el hecho fue calificado como una rara reunión de los grandes felinos notoriamente solitarios.

Las imágenes fueron grabadas en una residencia rural en el borde del Bosque Nacional 'El Dorado' al este de Sacramento.

Uno de los pumas es más grande que los demás, por lo que los científicos especulan que es la madre león. Los otros son probablemente sus cachorros, pero un portavoz del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California no cree que todos sean de la misma camada.

"Las madres a menudo persiguen a sus cachorros después de un año, por lo que ver a una familia es poco común", dijo.

Según los biólogos, la única vez que los leones de montaña se ven juntos es durante la temporada de apareamiento o cuando una madre está criando a sus cachorros, pero generalmente solo se ven juntos tres como máximo.

“Extraordinary" video captures a rare gathering of five mountain lions in California. Cougars are notoriously solitary, and scientists speculate it's a mother and her cubs. https://t.co/7j1VfkUBPB

