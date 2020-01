Zoológico de Canadá resguarda a sus pingüinos, porque no soportan tanto frío

Hace tanto frío en Calgary, Canadá que el zoológico decidió cancelar la caminata 'Penguin', que muestra a los pingüinos rey ir a pasear por las instalaciones del zoo.

It's too cold for even a penguin in Calgary this week 🐧 @calgaryzoo #ABwx #YYC

"Hemos establecido parámetros climáticos específicos para la caminata para garantizar la seguridad y el bienestar de las aves", informó el recinto en sus redes sociales.

"Reanudaremos la caminata de los pingüinos cuando se cumplan los parámetros. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente" continuó el comunicado.

Please note the Penguin Walk has been cancelled for today, January 16, due to extreme cold weather conditions.

We have set specific weather parameters to ensure the birds’ safety & welfare. We will resume the walk when the parameters are met. We apologize for any inconvenience. pic.twitter.com/6o2NYLh5ds

— Calgary Zoo (@calgaryzoo) January 16, 2020