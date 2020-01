Conoce la historia de Don Abel, abuelito que no vendía Hot Dogs; así lo ayudaron en redes

Don Abel es un adulto mayor con problemas de audición que comenzó a vender Hot Dogs en San Juan del Río, Querétaro, pero para su desgracia, sus ventas eran muy bajas por lo que la tristeza en su semblante era evidente. Hace un par de semanas, una vecina de la localidad, Hiris Cruz notó el carrito de comida rápida, al verlo sin ningún cliente se conmovió y fue a comprar uno de sus “Jochos”

"Me acerque a comprar un hot dog para ayudarlo ya que solo traía $20 pesos, bueno entre la plática me comentó que luego no vende nada, me sentí bien al ayudarle por qué tal vez era el primero que vendía, talvez no sea el hot dog que estamos acostumbrados a comer pero lo que si ví es que quiere salir adelante” comentó la chica en un pie de foto subido a su Facebook e invitó a los vecinos del lugar a consumir los alimentos.

Hace días ví a este señor en Av. Juárez por donde se para el camión del Rodeo, el señor vende hot dog ya es un señor… Posted by Hiris Cruz on Tuesday, January 7, 2020

La publicación se hizo viral en cuestión de horas, e incluso una empresa de inflables SauLin, se comprometió a prestar una botarga y una bocina para promocionar el puesto del abuelito trabajador. Paralelamente, se lanzó una convocatoria en la red para que varios pobladores también fueran a poner su granito de arena y apoyaran con el consumo.

Seguimos invitando a que vengan aquí con Don Abel hot dog..! Posted by Saulin Gudi on Saturday, January 11, 2020

El pasado 10 11 de enero, la sorpresa de Don Abel fue enorme pues encontró su local abarrotado de clientes, quienes esperaban ansiosos comer sus hot dogs, los cuales el ancianito preparó con gusto y con ayuda de otra persona como se ve en el clip.

Su negocio fue abarrotado por al menso 500 clientes de todo San Juan del Río / Facebook: Saulin Gudi

Las imágenes también permiten ver al hombre mayor con mucha felicidad, pues no esperaba la sorpresa que le prepararon los usuarios de la red.

Según medios locales, aproximadamente 500 personas acudieron a apoyar al abuelito trabajador y se espera que ahora su local sea más conocido y sus ventas no bajen.

#Viral Sanjuanenses apoyan a vendedor de Hot Dogs Persona de la tercera edad de nombre Don Abel realiza la venta de… Posted by Inqro on Friday, January 10, 2020

