Comienzan los ejercicios militares entre Estados Unidos y Colombia

Ejercicios militares conjuntos que involucraron a fuerzas del Sur del Ejército de los Estados Unidos y el ejército colombiano comenzaron en Tolemaida el domingo.

Las imágenes muestran al comandante de las Fuerzas Militares colombianas, Luis Fernando Navarro, y al Comandante General del Sur del Ejército de EU, Daniel R. Walrath, en una reunión para explicar los ejercicios conjuntos, así como a soldados de ambos países que participan en un ejercicio de paracaidismo.

Airborne Assault Training: 75 paratroopers from @82ndABNDiv & 40 @ArmySouth personnel arrive in #Colombia Jan. 23 for exercise thru Jan. 29. Includes airborne training insertion from #C130 aircraft & tactical exercises. @mindefensa @FuerzasMilCol @USArmy https://t.co/L63HhSnxcU

— U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2020