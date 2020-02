Nancy Pelosi rompe discurso de Donald Trump en pleno Congreso: "Era lo más cortés"

Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, protagonizó un histórico acontecimiento contra el presidente Donald Trump al romper este martes 4 de febrero una copia de su discurso sobre el Estado de la Unión luego de escucharlo en el Capitolio.

En los videos del duro gesto, Pelosi se ubicaba detrás del mandatario estadounidense y al lado del vicepresidente Mike Pence cuando despedazó frente a todos el papel con el contenido de la alocución de Trump y lo puso a un lado.

La congresista demócrata Nancy Pelosi rompió una copia del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente estadounidense, Donald Trump / EFE/MICHAEL REYNOLDS

La presidenta de la Cámara de Representantes fue cuestionada después por Fox News acerca de su acción y ella respondió: “Era lo más cortés, considerando la alternativa. Qué discurso tan sucio”.

Además, justificó que lo rompió porque "estaba tratando de encontrar una página con la verdad. No pude”.

Speaker Nancy Pelosi on why she ripped up President Trump’s speech: “Because it was the courteous thing to do considering the alternatives.” pic.twitter.com/nYTjAZAwGo — Jason Donner (@jason_donner) February 5, 2020

La presión en el ambiente se instaló desde el inicio del evento cuando Trump se negó a darle la mano a la líder demócrata, dejándola con el saludo en el aire.

Según Fox News, cuando el mandatario ofreció su discurso, Pelosi realizó varias muecas y "barajaba" las hojas mientras lo escuchaba. Al terminar, tomó la copia y la rompió con los aplausos de los republicanos de fondo.

La tensión del Congreso continúa en Twitter

En Twitter, la política de 79 años escribió luego del acto que los demócratas “nunca dejarán de extender la mano de la amistad para lograr que las tareas se lleven a cabo” junto a la imagen en la que es ignorada por Trump.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

Por su parte, la Casa Blanca señaló que al romper el papel, Nancy Pelosi faltó a "uno de nuestros últimos aviadores sobrevivientes de Tuskegee. La supervivencia de un niño nacido a las 21 semanas. Las familias de luto de Rocky Jones y Kayla Mueller. La reunión de un miembro del servicio con su familia. Ese es su legado".

Speaker Pelosi just ripped up: One of our last surviving Tuskegee Airmen. The survival of a child born at 21 weeks. The mourning families of Rocky Jones and Kayla Mueller. A service member's reunion with his family. That's her legacy. — The White House (@WhiteHouse) February 5, 2020

El suceso provocó una ola de reacciones mixtas a favor y en contra de la decisión de Pelosi. En su cuenta personal, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, publicó una foto de Lisa Simpson llorando mientras rompía un papel.

Mientras, el senador republicano Marco Rubio expresó en la red social que la líder demócrata "se avergonzó al romper su copia en papel del discurso de manera dramática".