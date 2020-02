Cantantes presentarán especial de 'Frozen' en distintos idiomas durante los Óscar

Cantantes y artistas que doblaron en distintos idiomas los temas de la segunda entrega de la cinta Frozen se presentarán sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para participar en un número especial durante la gala de los premios Óscar, que se realizará este domingo.

La cantante barcelonesa Gisela, intérprete de la versión española de Let it Go incluida en Frozen, cantará junto a Idina Menzel y Aurora en una actuación que reunirá a las Elsas del mundo, informó La Academia este viernes a través de redes sociales.

The voices of #Frozen2’s Elsa from Denmark, Germany, Japan, Latin America, Norway, Poland, Russia, Spain and Thailand will join @idinamenzel and @AURORAmusic on stage for an unforgettable performance of “Into the Unknown” at the #Oscars. pic.twitter.com/3G41ROfYT7

— The Academy (@TheAcademy) February 7, 2020