Beijing luce desolada por temor de contagio del coronavirus

La neumonía de Wuhan, causada por un nuevo y mortal coronavirus que estalló por primera vez en la ciudad china del mismo nombre en diciembre, ya ha cobrado más vidas que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) en 2003.

Según datos publicados este domingo por la Comisión Nacional de Salud de China revelaron que se habían registrado 811 muertes por coronavirus en China continental, mientras que otras dos habían muerto, una en Filipinas el fin de semana pasado y otra en Hong Kong a principios de esta semana.

Con esta nueva cifra el coronavirus ha superado el número de decesos con 813.39 más en comparación con los registrados por la epidemia de SARS, entre 2002 y 2003, cuando murieron 774 personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Las personas infectadas con el coronavirus solo en China continental ascienden a 37 mil 198, superando con creces los 8 mil 96 casos de SARS que se registraron en todo el mundo durante el brote.

Las autoridades sanitarias chinas advirtieron también este domingo que al menos 6 mil 188 casos graves habían sido diagnosticados.

A pesar del novedoso coronavirus (2019-nCoV) y el SARS originario de China, la distribución geográfica de las muertes es radicalmente diferente.

El SARS surgió en la provincia sureña de Guangzhou, mientras que el coronavirus parece haberse originado en un mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan, la capital de la provincia de Hubei.

Con el SARS, 349 personas murieron en China continental, 299 en Hong Kong, 43 en Canadá, 37 en Taiwán y 33 en Singapur, por mencionar solo los lugares más afectados, según las cifras de la OMS.

Sin embargo, con este brote, el coronavirus se ha cobrado 811 vidas en China continental (la mayoría de ellas, en la provincia de Hubei, de la cual Wuhan es la capital), una en Filipinas y otra en Hong Kong.

Ambas epidemias comparten el número de países afectados por el brote, con alrededor de 30 países que han registrando personas infectadas, sin embargo, China continúa representando alrededor del 99 por ciento de las personas infectadas en todo el mundo.

A diferencia del SARS, el brote de coronavirus ha sido declarado una emergencia internacional por la OMS, que ha dicho que no ha tomado la decisión sobre la base de lo que está sucediendo en China, si no por el efecto que podría tener en los países en desarrollo que no tienen la medidas de contención necesarias en su sistema de salud pública.