¡Tremendo choque! Autobús escolar vuelca tras ser impactado a toda velocidad

Un autobús escolar de la comunidad de Thornville, Ohio, sufrió un aparatoso accidente de tránsito mientras transportaba a varios menores de edad a la escuela.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre del 2019 y hasta hoy el Departamento de Seguridad Pública de Ohio, reveló las imágenes del accidente.

Todo sucedió cuando el autobús circulaba por la intersección de la ruta estatal 13 y la ruta estatal 204, cuando un hombre se pasó una luz roja y terminó impactando de lleno al transporte escolar.

Sheridan High School student who was on board this bus when it flipped talks about what happened: We were pretty lucky honestly. The whole front end of the bus basically in pieces. " @wsyx6 pic.twitter.com/1tpibWrIsh

