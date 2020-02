Soy mi más grande crítica: Lizzo

Lizzo es considerada una de las cantantes más innovadoras de los últimos años, su estilo y su forma de interpretar la llevaron a ser la artista con más nominaciones en la edición 62 de los Grammy, en donde fue galardonada con tres gramófonos en las categorías de Mejor performance pop solista por su sencillo Truth hurts, Mejor álbum urbano contemporáneo por Cuz I love you y Mejor performance tradicional R&B por Jerome.

Por esta razón, la originaria de Detroit afirmó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues durante sus inicios tuvo que enfrentarse a su más grande rival: ella misma.

Critican a Dua Lipa y a Rosalía por lanzar billetes a una strippers en after party de los Grammys 2020 Fans de las estrellas las atacaron en las redes sociales por considerar de grotesco el acto en el que se muestran lanzando billetes a unas bailarinas.

La rapera explicó a Publimetro que las experiencias que ha tenido en su vida la han ayudado a componer canciones con las que muchas personas pueden identificarse.

Asimismo mencionó que entre sus influencias musicales más destacadas se encuentran Missy Elliott, Beyoncé y Aretha Franklin. Actualmente Lizzo continúa cosechando éxitos con su disco Cuz I love you, el cual realizó con el fin de mostrarle al mundo lo que realmente piensa y lo importante que es quererse a uno mismo.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

En la reciente edición de los premios Grammy recibiste ocho nominaciones y te llevaste tres galardones ¿Qué significa esto para tu carrera?

Estoy muy feliz porque esos premios significan todo para mí. Trato de mantenerme creando buena música para las personas y amo lo que hago. Creo que ganar un Grammy es una de las mejores cosas que le puede pasar a un artista y es el resultado de tantos años de trabajo previo.

Iniciaste como una artista independiente y ahora eres una de las cantantes y raperas más reconocidas a nivel internacional ¿Cómo ha cambiado tu vida?

Ha cambiado bastante, ahora tengo más responsabilidades, viajo muchísimo y conecto con muchas más personas en todo el mundo y eso es bastante bueno, mi vida es muy buena ahora mismo.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Cuáles han sido los retos más grandes que has tenido que enfrentar en tu carrera?

Los retos más grandes han sido conmigo misma, me reto todo el tiempo, soy mi más grande crítica, en mi cabeza siempre he sido mi peor enemiga y ha sido difícil luchar contra eso.

Durante los últimos tres años he trabajado en mi misma y he aprendido a amarme como soy. Cuando era más joven hubo momentos en los que me sentí derrotada por completo. Afortunadamente no solo pude sobrevivir sino prosperar. Esta es la persona que realmente quiero ser, es una profecía autocumplida, lista para el mundo. Realmente encontré mi voz y me encanta. Me encanta mi cuerpo y todo lo que estoy haciendo.

Foto: Cortesía

En diversas ocasiones has mencionado que antes no te gustaba tu voz y ahora eres considerada como una de las voces más impactantes de la música ¿Por qué no te gustaba?

Al principio mi voz no era tan buena como lo es ahora, he trabajado mucho para poder ser mejor en ese aspecto y creo que con el tiempo he logrado superarme. Realizar presentaciones fortaleció mi voz y ahora me siento una mejor cantante. Cuando interpreté canciones emblemáticas como Ex Factor (Lauryn Hill) y Respect (Aretha Franklin) estaba orgullosa de mi voz, porque no solo mostré mi talento como artista de performance, sino que mostré mi talento como cantante. Eran unos zapatos muy grandes y difíciles de llenar pero logré hacer tonos hermosos y finalmente conseguí mis tacones de cantante.

Tu más reciente álbum Cuz I love you ha recibido muy buenas críticas ¿A qué debes el éxito de tu disco?

Es un disco que está cargado de emociones en todos los aspectos y amé cada proceso de hacerlo. Cuz I love you es una declaración con dos sentidos, puedes decir porque te amo (Cuz I love you) a millones de personas o puedes decírtelo en el espejo. Se trata de lo que pasas cuando intentas amarte en un mundo que lo hace tan difícil.

Sin embargo, puedes perseverar y salir más fuerte (…) Quiero que cuando escuchen esto sepan que no están solos, quiero que escuchen mis canciones y se sientan conectados conmigo. Espero que puedan aplicar lo que digo en mis canciones en su propia vida y tal vez tener un mejor día. Compartir experiencias conmigo y celebrar lo que eres. Me siento bien si puedo cambiar el mundo por medio de buenas canciones.

Una de tus canciones más exitosas en Juice, que ya cuenta con 56 millones de visualizaciones en YouTube ¿Qué significa para ti?

Realmente no tenía una canción hablando como hablé. Es una canción que marca una etapa en mi vida. Me estoy divirtiendo con Juice.

También has mencionado que a lo largo de tu vida te has aprendido a amar ¿Cómo lograste amarte a ti misma y este aprendizaje lo muestras en tus canciones?

La vida me ha enseñado a amarme, a quererme tal y como soy y mi música básicamente es una extensión de mí, trato de contar diversas historias que muestren parte de mi vida y de mis experiencias.

¿Quiénes son tus principales influencias musicales?

Diversos artistas han influido en mi música pero principalmente las cantantes Missy Elliott, Beyoncé, Aretha Franklin.

Las redes sociales son una herramienta importante para los artistas actualmente, sin embargo no todos los comentarios que se reciben son positivos ¿Qué piensas de las personas que solo critican por medio de las redes sociales?

Creo que actualmente todas las personas tiene derecho a opinar, estamos en una nueva era y creo que está bien que opinen, aunque no siempre sean buenos comentarios.