Danna Paola regresa en la tercera temporada de Élite

¡REGRESA EL DRAMA! 😱😳😍🔥 @dannapaola y compañía regresan el 13 de marzo con la tercera temporada de #Élite y por lo que muestran las imágenes, el drama, el romance, los conflictos y las intrigas volverán a obligarnos a maratonear esta serie. (📷Fotos: Cortesía/Netflix)