Mujer denuncia extorsión por parte de policías de la CDMX

A través de las redes sociales circula un video en el cual se observa a dos policías de la CDMX que presuntamente participaron en una extorsión contra una cuentahabiente en la Condesa.

Las imágenes exhiben que los uniformados querían registrar el vehículo porque era "sospechoso", no obstante, los propietarios no aceptaron aquella órden porque "no tenían papeles de cateo".

QUIERO REPORTAR A ESTOS POLICÍAS, que me pararon después de ir al cajero, cuando ellos me dieron chance de estacionarme y me siguieron. Me intentaron bajar del coche a la fuerza y me robaron. @Atencion_CDMX pic.twitter.com/HnRpPDRgMY — Arantxa Suárez (@arantxasuarez) February 19, 2020

La afectada denunció a los policías por extorsión

La joven que publicó el video, relató cómo sucedieron los hechos para que se comprenda mejor la situación.

El acontecimiento ocurrió cuando ella fue al cajero junto con su hermano.

Al no haber lugar para aparcar dentro de la sucursal, avisó a los policías que iba a estacionar el carro en la calle mientras retiraba el efectivo.

Después de conducir unas cuadras, la misma patrulla pidió que bajaran del vehículo para catearlo por actividad "extraña".

"Para todo esto, yo intente dialogar con el policía que él había autorizado que me parara ahí y que él supo que me tarde un minuto en el cajero y me retire (ni siquiera entré al banco, solo a la parte del cajero)" informó la chica.

Los elementos de seguridad continuaron presionando para revisar el carro, por lo que los hermanos decidieron que sólo iban a descender si llevaban “los papeles".

Una segunda patrulla llegó a auxiliar a sus compañeros y fue así, como lograron bajar a ambos jóvenes del automóvil.

El escandalo hizó que las personas que transitaban por el lugar comenzaran a llegar para enterarse de lo que sucedía.

“Los policías les decían que nos estábamos drogando y que por eso nos pararon (cambiando la historia)” señaló.

La mamá de ambos jóvenes también arribó al lugar, y por la impresión que se llevó y por una operación reciente, sufrió un desmayo.

La chica soltó cartera y llaves para poder atender a su madre que se localizaba en el pavimento.

Todos se retiraron del lugar, pero al llegar a su casa se percató de que ya no tenía el dinero en la cartera.

Policías de la CDMX extorsionan a mujer

“La razón por la cual cuento esta historia, es porque con muchísimo dolor, veo cómo las personas que deberían de cuidarnos y protegernos, son quienes ejercen un abuso de poder, delincuencia y falta de humanidad” exhibió a través de su cuenta de twitter.

“Mi visión de las cosas es que intentaban sacar dinero (lo cual lograron, robandolo tras una horrible situación de vulnerabilidad (lo de mi mamá) y que aunque no había una razón para hacer todo este desastre, se aprovecharon de su poder y nos agredieron psicológica y físicamente.”

Ante la denuncia por la parte afectada, Atención Ciudadana pidió más información para poder procesar la solicitud correspondiente.



