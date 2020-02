Desconoce AMLO investigación en contra del expresidente Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener información acerca de una presunta investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, como lo sostuvo The Wall Street Journal.

“No tengo información de esta investigación, como lo sostuvo Wall Street Journal. No tengo elementos para sostenerlo, lo que existe es una investigación en proceso en contra del ex director de Pemex, (Emilio) Lozoya, pero no hay una investigación, que yo sepa, en contra del expresidente Peña”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Según el diario estadounidense es la Fiscalía General de la República quien investiga al exmandatario por su relación con el caso Odebrecht; sin embargo, López Obrador pidió esperar a tener todos los elementos.

“No estoy defendiendo a Peña Nieto, no quiero que vayan a mal interpretarlo, pero la gente tiene que tener todos estos elementos no porque lo dice The Wall Street Journal, ya, espérense, sí es importante respetar todos los medios de información, pero sus editoriales no son sentencia”, enfatizó.

En tanto, aclaró que la Fiscalía es autónoma, lo que significa que no le informa de las averiguaciones en curso al Ejecutivo: “Es una institución independiente, antes estaba subordinada al Ejecutivo, no se hacía nada si el presidente no lo ordenaba, o no lo autorizaba, o no daba su visto bueno; ahora el presidente en este aspecto se entera a partir de lo que informa a todos los mexicanos la Fiscalía, son cambios importantes”.

Ejecutivo no ha presentado denuncia

López Obrador aseguró que el Ejecutivo no ha presentado ninguna denuncia en contra de Enrique Peña Nieto y, al ser cuestionado, si en un momento dado la interpondría, respondió:

“Nosotros no, hemos dicho que sólo presentaríamos una denuncia contra los expresidentes si los ciudadanos nos lo piden porque pensamos que queremos pensar hacia adelante, es mi planteamiento, hablando de un punto final de acabar con la corrupción, hacia adelante, y que sólo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se lleve a cabo una consulta y la gente decide si se presenta la denuncia”, subrayó.

Además, dijo que la denuncia no sólo sería en contra del expresidente Peña Nieto, sino también contra todos los expedientes del periodo neoliberal ‘que causaron la tragedia nacional’.

“En el caso de Salinas porque entregó los bienes de la Nación a particulares. Zedillo porque con el Fobaproa convirtió la deuda privada en deuda publica. Fox por traición a la democracia y delito electoral. Calderón, por declarar la guerra al narcotráfico al mismo tiempo que se protegía a uno d los grupos de la delincuencia organizada como es de dominio publico, con García Luna. En el caso de Peña por lo de Pemex, este asunto y otros”, detalló.

No obstante, aclaró que eso sólo se juzgaría por planteamiento de la ciudadanía: “Yo no quiero que nos quedemos anclados en el pasado, yo sostengo que la justicia es castigar, pero también es prevenir y sobre todo cambiar y quiero aprovechar el poco tiempo para sentar las bases de la transformación del país”.