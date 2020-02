El desgarrador discurso de una madre que perdió a su hija por un feminicidio

El video de una mujer dando un fuerte discurso se ha vuelto viral en las redes sociales, se trata de Yesenia ‘N’ quien continúa buscando justicia por el presunto feminicidio de su hija “Marichuy”.

"Y si quemo, y rompo y hago un pinche desmadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? ¡A mi me mataron a mi hija! Yo soy una madre que me mataron a mi hija, y sí soy una madre empoderada", expresó la madre de Marichuy.

De acuerdo con radiofórmula, María de Jesús (Marichuy) perdió la vida después de que un profesor del Instituto Politécnico Nacional, con el que presuntamente tenía una relación, la arrojara desde el quinto piso en el año 2016.

Realizan cateo en domicilio donde retuvieron a Fátima Aún no se ha encontrado a la responsable que se llevó a Fátima de la mano.

Yesenia ‘N’ aún después de cuatro años, lucha para que el caso no sea tratado como suicidio, sino que se demuestre que ocurrió un feminicidio, tal y como algunos alumnos testificaron.

Desde aquel día amargo, Yesenia se ha unido a los colectivos feministas para apoyar y denunciar la causa. En uno de esos encuentros, brindó un breve discurso que ha impactado por su historia tan desgarradora.

“Tengo todo el derecho a quemar y a romper, no le voy a pedir permiso a nadie, porque ya estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper que rompa y la que quiera quemar que queme y la que no, ¡que no nos estorbe!” mencionó la madre que perdió una hija.

Información que circuló en redes sociales / Facebook

TE RECOMENDAMOS: