Robots, primera línea para enfrentar el coronavirus en China

Recientemente, en China se ha pedido la colaboración de las empresas tecnológicas que investiguen, desarrollen y reparen robots de desinfección o de reparto, que puedan reemplazar a los humanos en las operaciones de desinfección y atencón de pacientes.

Varias empresas respondieron a la petición y pusieron a disposición algunos de sus robots para ser puestos en uso en las áreas de aislamiento de varios hospitales.

Yin Benqiang, Gerente General de Qingdao Webull Intelligent Technology Co., declaró:

"Los robots de desinfección de primera generación se desarrollan en un corto período de tiempo. El uso de pulverizadores para desinfectar tiene un efecto bastante bueno, pero hay dos problemas principales. El primero es que hará que el piso sea resbaladizo, y el segundo es el desagradable olor debido a su mayor cantidad de spray".

"Más tarde, desarrollamos rápidamente la segunda generación equipada con ultrasonidos, que tienen buenos efectos para la atomización y desinfección. Ahora estamos desarrollando la tercera generación con plasma de acuerdo con los requisitos del personal médico ".

"Todas nuestras máquinas no están tripuladas. Una vez que se ponen en la zona de cuarentena, las siguientes operaciones están completamente automatizadas, lo que reduce la frecuencia del personal médico para ingresar al área de aislamiento. Ya hemos enviado nuestros productos al área de la costa oeste de Hospital afiliado de la Universidad de Qingdao, Hospital de mujeres y niños de Qingdao, Hospital del pueblo de Rizhao y Hospital de pecho provincial de Shandong ".

También otro tipo de robots han sido utilizados para el reparto de alimentos entre las habitaciones de pacientes infectados o en aislamiento, así evintan poner en riesgo a todo el personal del hospital.

#China 🇨🇳 Robots attending to Corona virus patients. Imagine the possibilities when we start using #Technology to help each other instead of murdering each other. #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/N3RiyUM0lM

