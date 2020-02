Turistas denuncian revisión arbitraria de policías de la CDMX 

Un ciudadano denunció en redes sociales la revisión a la que fue sometido en calles de la Colonia Centro por miembros de la policía de la Ciudad de México, aparentemente sin razón; además denunció la actitud prepotente de los oficiales.

El implicado explicó que los policías le dieron por razón que “San Ildefonso es zona roja”. En el video se observa cómo uno de los servidores revisa exhaustivamente la mochila del hombre sin explicar porqué, luego el oficial afirma que fue porque el joven hizo un movimiento sospechoso.

En redes sociales se sumaron a la denuncia compartiendo experiencias similares que describen como abuso de poder, otros tantos sostienen que si el fin es vigilar para mantener el orden, deben dejarse revisar sin permitir un mal trato o acoso:

No está permitido si no tienen una orden, está en la ley, la próxima vez pide que te hagan la revisión bajo una cámara, no pueden siquiera tocarte. Yo me los quito de encima diciendo lo de la cámara y te dejan en paz

— Kylo Ren (@EibrahamServin) February 26, 2020