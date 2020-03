Hombres peruanos se unen a la lucha contra la violencia machista

Tienen entre 18 y 56 años y han hecho algo más que ponerse un mandil rosa y mostrarlo con orgullo en una sociedad que se reconoce ampliamente machista: han sido capaces de cuestionar creencias culturales estereotipadas sobre qué es ser un hombre.

Son los asistentes de los talleres de "Hombres por la igualdad", un proyecto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables peruano, conformado por hombres, que mediante reuniones de discusión busca prevenir la violencia familiar y sexual ejercida por los varones en sus comunidades.

REPENSANDO LA MASCULINIDAD

"¿Qué te ha motivado a venir?" es la primera pregunta que sale en una reunión vespertina, a la que asisten once hombres, cada uno con sus estilos propios de vestir, jeans, zapatillas, camisetas o camisas, y por encima un mandil rosa, una prenda convertida en Perú en un símbolo contra los estereotipos machistas.

"Me he peleado con mi pareja. No llegué a violentarla, pero sí me sentí muy enfurecido", dice Julio, de 26 años, vecino del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, que llega por primera vez a la reunión de "Entre patas" (amigos), que se realiza en un salón de un espacio habilitado por su ayuntamiento.

Hace unos días que Julio perdió su empleo y su conviviente le preguntó qué iba a hacer a partir de ahora, a lo que él le respondió con gritos y con mucho fastidio.

"Me sentí muy molesto y los dos gritamos. Pienso que ella no tiene por qué preguntarme nada. Y no tiene por qué levantarme la voz ni pedirme explicaciones", refiere en la reunión a la que, como él, también han asistido otros hombres de diversas edades, cada uno con sus propias circunstancias.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Julio no tiene ninguna denuncia de agresión. Tampoco lo tienen los otros hombres que han llegado a la reunión porque el programa está dirigido únicamente a la prevención y no a la reinserción, explica a Efe Carlos Macazana, especialista del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El proyecto se articula de acuerdo a las necesidades identificadas en diversas comunidades por los Centros de Emergencia Mujer, oficinas públicas de atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual, que se ubican a lo largo del país, en comisarías y ayuntamientos.

A partir de estos espacios, un profesional de "Hombres Por la Igualdad" elabora un diagnóstico sobre la dinámica de los hombres en la zona; ubica así a sus líderes y los invita a formar parte de capacitaciones en un tipo de masculinidad igualitaria y basada en el respeto, y que a su vez estos líderes puedan comentar a sus pares los beneficios que trae ponerla en práctica.

"Hombres por la igualdad": también en la lucha contra el machismo en Perú / EFE

