Granjero organiza a 4 mil pollos para rendir homenaje a trabajadores de salud

Un agricultor chino rindió homenaje a los trabajadores de salud que luchan contra el coronavirus en el país con la ayuda de miles de pollos, como muestran las imágenes filmadas desde un dron.

Shang Yukang, un criador de pollos de la provincia de Gansu, en el noroeste de China, se hizo popular en el último mes por organizar miles de pollos en patrones especiales y mensajes de apoyo para los médicos.

Shang Yukang, 22, chicken farmer from Chengxian county of NW China’s Gansu province, feeds his 2000+ chickens while making shapes in the dirt. Can you tell what it is? pic.twitter.com/7hNrmUep1Z

— China Daily (@ChinaDaily) November 21, 2018