Tornado azota a Arkansas y deja destrozos a su paso

El pasado sábado 28 de marzo se filmó un tornado que arrasó la ciudad de Jonesboro en Arkansas.

Las imágenes muestran el tornado en movimiento, rodeado de nubes oscuras y pesadas.

🌪️ CAUGHT ON CAMERA: Watch as a #tornado moved through the #Jonesboro , #Arkansas area moments ago on this @myARDOT traffic camera. #ARwx 🌪️ pic.twitter.com/CTj6BLDAIT

Según los informes de los medios, al menos seis personas resultaron heridas.

Varios edificios fueron destruidos después de que el tornado arrasó Jonesboro.

Jonesboro, Arkansas, came through a devastating tornado without any deaths, partly because businesses were closed and people were sheltered at home from the coronavirus.https://t.co/d6JiQIzrBn

— The New York Times (@nytimes) March 30, 2020