"La chamba es chamba" dice ladrón durante robo a transporte público

Dos delincuentes cometieron un robo en una unidad de transporte público que circulaba en Ixtapaluca, Estado de México; durante el atraco uno de los ladrones justificó su acto: “Ni modo, la chamba es chamba” dijo y prosiguió a seguir quitando pertenencias.

Taxista de Veracruz embiste a transeúnte y huye; la mujer fallece en el hospital El conductor del vehículo es buscado por las autoridades por homicidio

A punta de pistola y con insultos, despojaron a los pasajeros y chófer de todos sus objetos de valor, ademas de amenazar de muerte al operador en caso de que no los dejara en donde ellos pedían: “Chófer si no te quieres morir ponte bien vergas eh, no quiero que me hagas una mamada” amenazó uno de los ladrones.

SE BUSCA!!

Así AMENAZARON y ASALTARON estos dos ladrones a los usuarios de una combi en Ixtapaluca.

“La chamba es la chamba”, le dice uno de ellos a la gente, mientras les roba sus cosas.

Si los reconoce denúncielos en @FiscaliaEdomex o @SS_Edomex pic.twitter.com/cM9Yg0i3Nh — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 2, 2020

En poco menos de dos minutos, los hombres armados obtienen el botín y se bajan de la combi, dejando a los pasajeros frustrados por el robo; dentro del vehículo, también puede verse a un pasajero portando un cubrebocas, siendo el único entre todos que al parecer tomó esa precaución en tiempos de emergencia sanitaria.

¡Terrible! Nieta le roba el dinero de la venta a su abuela en Ixtapaluca Una cámara de vigilancia registró cómo la joven le quitaba el dinero de su bolsa a la indefensa mujer de la tercera edad

Hasta el cierre de la presente, se desconoce si se interpuso la denuncia correspondiente así como la posición de las autoridades.

TE RECOMENDAMOS: