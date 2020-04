Voluntarios de la Cruz Roja entretienen a niños hospitalizados con flash mob

Un grupo de voluntarios de la Cruz Roja entretuvo a los niños frente a un hospital en Bari el domingo, bailando la canción "Baby Shark".

El bombero ingresado por complicaciones respiratorias debido al coronavirus explicó lo difícil que es no poder recibir visitas de sus familiares y ni siquiera ver el rostro del personal sanitario por las máscaras

Se puede ver a los voluntarios bailando, aplaudiendo y sosteniendo una pancarta que dice "Todo estará bien" fuera del Hospital Pediátrico Giovanni XXIII, que ha estado tratando a pacientes con Covid-19.

La mitica #babyshark nell’emozionante #flashmob organizzato dai volontari della #CroceRossa Italiana per i piccoli pazienti ricoverati all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Donare un sorriso, soprattutto in questi momenti, non ha prezzo. Complimenti👏🏻 pic.twitter.com/vSIMs4eTsH

— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) April 6, 2020