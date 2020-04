Captan a Diputada Federal de Guerrero realizando fiesta en playa pese a restricciones por Covid-19

Maricarmen Cabrera Lagunas, Diputada Federal de Guerrero, realizó una presunta ‘reunión’ en pasado 12 de abril en la playa de Troncones, municipio de la La Unión, pese a las restricciones por la pandemia por Covid-19.

De acuerdo con un medio, la Diputada Federal se hospedó en una casa a la orilla de la playa, para poder realizar la convivencia sin importar que había disposiciones oficiales de mantener las playas cerradas para evitar la propagación del virus.

La funcionaria del Partido Encuentro Social (PES) logró pasar del filtro sanitario de la playa Troncones, señalando que los únicos que pueden realizar un retén son la Guardia Nacional, también mencionó que no estaban 'respetando y realizando' las medidas necesarias y que sólo "iba recoger a unas personas y regresaba."

La grabación obtenida también muestra algunas imágenes sobre el supuesto picnic que disfrutó la Diputada Federal junto a una fogata y sus conocidos.

Ante la situación, Maricarmen Cabrera en sus redes sociales compartió su opinión de cómo fue que sucedieron las cosas. Argumentó que el video fue cortado y que el comisario le "dio permiso de entrar a la localidad por unos amigos que estaban hospedados (…) por una prescripción médica."

"La gente de la localidad (…) saben que no me quedé en la localidad, saben que no hubo ninguna fiesta este domingo, porque yo entré a las 9:00 de la mañana y salí inmediatamente de la localidad con esas personas. Así que esas fotos no son recientes, son del mes de febrero", afirmó la la funcionaria del PES.

Buenas noches amigas y amigos, aquí comparto mi derecho de réplica sobre lo que sucedió el pasado domingo 12 de abril en la comunidad de Troncones. Posted by Maricarmen Cabrera on Tuesday, April 14, 2020

