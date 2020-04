Recorre desde casa 'Big Thunder Mountain' la mina abandonada de Walt Disney World Resort

Walt Disney World Resort lanzó la invitación a todo el público para poder divertirse desde casa con un recorrido de su atracción ‘Big Thunder Mountain’.

La gran mina abandonada, en la que está basado el juego, te lleva por un recorrido donde puedes descubrir sus más grandes secretos.

Disney releases a video of the complete ride of Big Thunder Mountain at Disney World with a number of fun facts about the attraction. #wdw #disneyworld https://t.co/xdT1xLddzz

— DisneyDiary (@DisneyDiary) April 16, 2020