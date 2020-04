¡Escalofriante! Detalle en video de Tik Tok genera terror en las redes

Captan una 'presencia paranormal' en video viral de la plataforma Tik Tok y genera controversia entre los usuarios.

Es conocida ya la popularidad de la aplicación Tik Tok, donde millones de personas pasan su día recreando escenas o haciendo lip sync, y no es novedad que los jóvenes suban videos de retos y bailes a ella, fue el caso de Reu (@reubix_cube) quien el viernes pasado subió un clip bailando la famosa canción de Doja Cat "Say so".

En el video que inmediatamente tuvo miles de visitas y comentarios, los usuarios notaron que alguien o algo se asomaba por la escalera detrás mientras el joven bailaba. Lo que inició una lluvia de ideas sobre lo que podría ser, muchos lo tomaron como un truco para conseguir popularidad y otros más lo atribuyeron a algo paranormal.

Captan extraña presencia en video de Tik Tok / Captura de pantalla

Después de subir el video que ya tiene más de dos millones de visitas, el joven subió más publicaciones explicando que no tiene mascotas y se encontraba solo en casa, sostiene que tuvo una mala noche debido al incidente pues no durmió y además compartió otro video donde presuntamente ocurre otro incidente paranormal.

Hasta el momento no se sabe si fue estrategia para ganar seguidores o el joven dice la verdad, lo que es seguro es el increíble y enorme alcance que ha tenido su publicación.

