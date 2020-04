Hombre sale de prisión por Covid-19, lo celebran con tiros al aire; una bala lo mata

Un hombre recién liberado de la prisión de Jordania por ser ‘población vulnerable de Covid-19’ fue recibido en su domicilio el lunes 13 de abril con una “singular celebración”. Sus parientes festejaron su llegada con balazos, no obstante todo concluyó de una manera catastrófica.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa que el recién liberado 'Sari S.' llegó en un vehículo azul, segundos después vecinos y familiares comenzaron a celebrar con una lluvia de disparos. Sari salió del auto junto con otro hombre, él cual apuntó hacia el cielo con la pistola y abrió fuego.

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que el mismo sujeto comenzó a jugar con el arma y fue así cómo en cuestión de segundos todo cambió. El individuo presuntamente por error activó la pistola y disparó hacia el hombre de 46 años, quien cayó de forma inmediata en el pavimento.

Un medio local afirmó que el tirador fue identificado como un primo lejano de la víctima y que el hecho ocurrió en la ciudad de Amrawah, que se localiza cerca de la frontera del país con Siria.

El mismo portal afirmó que el fallecido cumplió una condena de ocho meses de cárcel por tener una arma sin licencia y resistirse al arresto. Además, Sari S. presuntamente era traficante de drogas y contrabandista.

This man is a drug dealer, whom the government removed from prison to relieve crowding, due to Corona, and when he arrived home, his relative opened fire to celebrate his return, and he accidentally injured him, resulting his death! This happened about 30km from my town😰

