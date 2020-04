Maluma cuenta todos los detalles de su nuevo tema ADMV

Maluma nuevamente está en boca de todos por su nuevo tema Amor de mi vida o ADMV, el cual es una tierna balada romántica que habla sobre una historia de amor que logra perdurar a través de los años.

El interprete comentó en entrevista, que la canción es muy especial para él, pues significa un regreso a sus raíces donde su mayor sueño era componer canciones románticas y que significaran algo para los soñadores.

La idea para la composición, nació en Jamaica, según cuenta Maluma, mientras preparaba su nuevo disco, pero no todo es lo que parece puesto a que el sencillo no nació de amor sino todo lo contrario: "Esta canción nace en un momento muy especial en un momento donde estaba pasando por rabia y tristeza, pero gracias a eso encontré la inspiración para Amor de mi vida, porque me di cuenta que mis prioridades habían cambiado mucho" mencionó.

Con el tema, Maluma busca que la gente busque las cosas simples y básicas como el amor que nos tenemos a nosotros mismos, parejas, familias, pues el amor es el motor del mundo y moverá todo siempre.

Durante la entrevista, el interprete abrió su corazón y mencionó el papel de sus abuelos en ADMV, pues el amor que ellos se tienen, fueron una gran inspiración para el videoclip e incluso mencionó que al terminar la contingencia, irá a visitarlos.

