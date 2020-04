¡Ahora en la alberca! Oso ingresa a casa para nadar en piscina

Como si ya fuera una cosa común, un enorme oso negro volvió a aparecer en Monterrey, pero la peculiaridad del asunto recalcó en que el animal entró a un domicilio ubicado en el municipio de San Pedro Garza, García, para refrescarse en una enorme alberca.

El momento quedó captado en video gracias a las personas del domicilio y las imágenes muestran al enorme animal mientras se da un chapuzón, pero a los inquilinos no se sintieron seguros y comenzaron a correr al oso usando una red de agua.

Este oso 🐻 de plano no aguantó el calor y sin pensarlo se dio un chapuzón en la alberca. Un avistamiento más que se suma a los ya registrados en colonias de #SPGG y sur de #Monterrey pic.twitter.com/EpKBYoPGdH — David Faz (@davidfaz) April 27, 2020

Después de leves toques con la red, el oso sale de la piscina y camina lejos de los humanos con la intención de volver a meterse a nadar, pero la gente comienza a hacer ruidos para ahuyentar al animal el cual acaba por irse sin volverse a divertir en la alberca.

Los internautas en redes sociales no pudieron evitar hacer comentarios al respecto y sobre todo eran con tintes de tristeza, pues afirmaron que el oso únicamente quería divertirse en la alberca y no estaba molestando a nadie. Otro usuario incluso recalcó que ese tipo de animales no son agresivos y abundan en la zona.

