Médicos causan polémica al bailar con un "cadáver" con la etiqueta Covid-19

Un grupo de cuatro enfermeros de San Juan, Puerto Rico, causó polémica luego de publicar un video para la plataforma Tik Tok en donde se les ve bailando con un “cádaver” etiquetado como Covid-19.

El personal médico intentó replicar el popular video meme de los africanos que danzan con un ataúd y que se suele relacionar con alegorías a la muerte, pero los usuarios de redes sociales consideraron el clip de mal gusto e inmediatamente comenzaron a atacarlos por redes sociales.

The corona tik tok nurse videos cannot get any wor… pic.twitter.com/vVNjbX5cNm

— ESSENTIAL Julia Song (@realjuliasong) April 29, 2020