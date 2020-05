Dos oseznos huérfanos son liberados en los bosques de Grecia

Dos oseznos de 15 meses fueron liberados en la naturaleza el lunes en Agrapidies, Florina, después de haber sido criados en el Santuario de osos Arcturos en Nymfaio.

Las imágenes muestran a los cachorros, llamados Bradley y Cooper, siendo examinados por veterinarios antes de ser liberados.

Brown bear cubs Bradley and Cooper are released into a forest from the Arcturos bear sanctuary in the village near Florina#photography: Giorgos Moutafis/Reuters pic.twitter.com/3mE38h9ZNy

