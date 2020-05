Funcionario de Zapopan, le avienta el carro a un hombre y lo nombran 'Lord Judicatura'

El hecho ocurrió en Zapopan, Jalisco, luego de que un ciudadano y el presunto culpable identificado como Eduardo G., trabajador del Poder Judicial del Estado, impactaran sus autos, y el funcionario se negara a responder por los daños.

El Ciudadano le pedía a Eduardo, pagara una cantidad de 500 pesos para arreglar el golpe, pero el trabajador se negó y con insultos quiso amedrentar al otro conductor.

— José Modesto Barros Romo (@barrosromo) May 3, 2020

Después de varios minutos de discusión y al no llegar a un acuerdo, Eduardo G. intentó huir del lugar aventando su vehículo contra el afectado, ocasionándole un golpe en las piernas.

Tras los hechos, la policía intervino para llegar a un acuerdo pero el funcionario del Poder Judicial usó su posición para salir sin castigo y ser liberado.

En relación al incidente de #LordNotificador ó #LordJudicatura en Av. Patria y Naciones Unidas. Col. Jardines Universidad. @PoliciaZapopan no respeto el protocolo ya que lo señalaban de estar ebrio y no pidieron a policía Vial, y dijeron que llegaron a un acuerdo cosa que no pasó pic.twitter.com/mlt0EKLYZB

— JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) May 3, 2020