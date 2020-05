Paramédicos de Nueva York, homenajean a voluntario muerto por Covid-19

Los trabajadores sanitarios del equipo de respuesta al Covid-19 de la compañía Ambulnz, en el estado de Nueva York, rindieron homenaje a Paul Cary, un paramédico voluntario de 66 años de Colorado y que falleció este jueves después de contraer el coronavirus.

Las imágenes de este domingo en la ciudad de Nueva York muestran a los trabajadores de la salud presentando sus respetos a Paul Cary, que llegó hasta la ciudad a finales de marzo y colaboró transportando a los pacientes con Covid-19 a los hospitales durante tres semanas.

FDNY joins Ambulnz in mourning the loss of Colorado Paramedic, Paul Cary, 66, part of Ambulnz’s State of New York COVID Response team. Read more: https://t.co/283J6iylYo pic.twitter.com/q6BsG80yPT

— FDNY (@FDNY) May 1, 2020