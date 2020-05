Trump se convierte en 'Yoda' en polémico video de campaña

La campaña del presidente Donald Trump publicó un polémico montaje de 'Star Wars' donde se decapitan a dos guardias con los nombres de las cadenas CNN y MSNBC.

El video publicado en la cuenta oficial de la campaña presidencial, dura cerca de 26 segundos y muestra una escena de Star Wars: Episodio III La venganza de los Sith.

El montaje inicia con el candidato demócrata Joe Biden como el emperador Palpatine, quien da la orden a los guardias (CNN y MSNBC), de matar al jedi (Trump).

Es en ese momento que 'Yoda Trump' aparece detenido por los dos guardias y en pocos segundos los decapita con sables de luz. Finalmente aparece Yoda Trump con una gran sonrisa.

May The 4th Be With You! pic.twitter.com/TdFY5ojlgN — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) May 4, 2020

La fecha de elecciones presidenciales en Estados Unidos están programados para el próximo 3 de noviembre, así el montaje fue publicado como parte de la estrategia del equipo electoral para conseguir la reelección de Trump, aprovechando también el día de Star Wars (4 de mayo o "May the 4th be with you").

La publicación ha causado polémica debido a la referencia que hace a la famosa saga y porque este domingo fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y en el video se 'decapita' a dos de los medios más conocidos a nivel internacional, medios que también son blanco habitual de los ataques del presidente.

