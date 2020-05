"No es ah*evo usarlo"; detienen a hombre que pretendía ingresar al Metro sin cubrebocas

La tarde de hoy fue compartido un video que muestra la supuesta detención de un hombre en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México por no portar cubrebocas.

A través de redes sociales, un usuario compartió el momento en que miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) retuvieron a un hombre que pretendía ingresar sin cubrebocas a instalaciones del Metro Línea 1.

#Atencion 🛑⚠️ Bien por los agentes de PBI @SSC_CDMX que detuvieron a hombre que los agredio solo por solicitarle que se pusiera cubrebocas dentro @MetroCDMX. pic.twitter.com/3DbFE3Dh19 — A.Martínez.A7 (@Armando_Mtz_A7) May 5, 2020

El video muestra cómo los oficiales lo sostienen mientras el implicado forcejea para que lo liberen, intenta defenderse y justifica que no trae cubrebocas porque "no quiso" y no es "de ahuevo". La gente que presenció los hechos simplemente continuó su camino a pesar de que el hombre pedía ayuda.

Desde el 17 de abril, el uso de cubrebocas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro es obligatorio como un llamado para que la población siga las recomendaciones de higiene y así evitar la propagación de COVID-19. Sin embargo, las autoridades de la CDMX estipularon que no habría sanciones ni se les negaría el acceso a las personas que ingresen sin mascarillas; aparentemente fue la actitud del hombre lo que provocó la intervención de los oficiales.

Cabe recalcar que en el video únicamente se observa la presunta detención, hasta el momento no ha sido comunicado el estado legal del que según usuarios parece un indigente, además el Metro no ha hecho comentario al respecto en sus redes sociales.

