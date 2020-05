Se registra gran incendio en edificio de departamentos en Sharjah

Un incendio se registró dentro de en edificio de departamentos en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos durante la madrugada de este martes 5 de mayo.

Según el informes, camiones de bomberos y ambulancias acudieron al lugar y los residentes de los edificios cercanos fueron evacuados de inmediato.

Ante el impresionante siniestro, los usuarios de redes sociales captaron y difundieron las imágenes y videos en redes sociales.

BREAKING: Large fire erupts at residential skyscraper in Sharjah, UAE; no word on injuries pic.twitter.com/xS1gQzWBGg — BNO News (@BNONews) May 5, 2020

A massive fire was reported at Abbco Tower – a residential tower in Al Nahda in Sharjah on Tuesday night. The quick response by Sharjah Civil Defence teams averted a major disaster, authorities said. Residents have been evacuated: United Arab Emirates' (UAE) local media — ANI (@ANI) May 5, 2020

The whole tower is on fire 😣#sharjah

DM if you need any social help pic.twitter.com/6hQSKznd5m — 𝓡𝓪𝓱𝓮𝓮𝓵 𝓡𝓪𝓳𝓪𝓷𝓲 (@Raheel_Rajani) May 5, 2020

Hasta el cierre de la presente, se desconoce el origen del incendio así como el saldo de personas lesionadas.

*NOTICIA EN DESARROLLO.*

