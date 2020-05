Policía de El Salvador disuade protestas en los centros de cuarentena

Agentes de la policía antidisturbios y de élite de El Salvador disuadieron este lunes dos protestas en "centros de contención" en las que las personas confinadas por el Gobierno reclamaban su salida, tras 40 días de guardar cuarentena y por la falta de los resultados de sus pruebas de COVID-19.

Las protestas se realizaron en el Palacio de los Deportes, en el centro de San Salvador, y en un edificio prestado por un iglesia evangélica, ubicado en una zona exclusiva de la capital salvadoreña.

Un joven, que no fue identificado, también cuestionó las razones por las que no los dejan salir si no están contagiados. / EFE