Trump ignora recomendaciones e ingresa a fábrica de mascarillas sin una

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump visitó una fábrica de mascarillas en Arizona donde llamó la atención por no utilizar una durante el recorrido.

A lo largo del recorrido por la fábrica de la empresa Honeywell, que genera diversos productos entre ellos mascarillas N95, Trump estuvo rodeado por trabajadores que utilizaban todo el equipo de protección mientras realizaban sus labores, pues producen herramientas médicas que serán enviadas a los trabajadores de la salud que luchan contra la pandemia por COVID-19.

Según el medio Daily Mail, el presidente ignoró las normas establecidas para ingresar a la fábrica, pues "Por favor utiliza mascarilla en todo momento" era una de las anotaciones a la entrada del edificio.

Las imágenes han generado polémica pues el presidente estadounidense nunca ha sido fotografiado usando una mascarilla, además es conocido que ignora las recomendaciones propuestas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre las medidas a tomar en situaciones donde no se puede mantener distancia social.

El video compartido por el famoso presentador Jimmy Kimmel en su cuenta de Twitter, ha tenido muchas reacciones ya que en la publicación bromea sobre la metáfora que observa en este video con la canción de fondo: "Live and Let Die" ("Vive y deja morir").

I can think of no better metaphor for this presidency than Donald Trump not wearing a face mask to a face mask factory while the song “Live and Let Die” blares in the background. pic.twitter.com/mJzU1HW7HA

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) May 5, 2020