Llega el nuevo y emotivo tráiler de The Last of Us Part 2

Playstation a través de su canal oficial, lanzó el nuevo y emotivo tráiler de The Last of Us Part 2, la esperada secuela del juego que cautivó a miles desde su lanzamiento en 2013 para PS3 hasta sus posteriores remasterizaciones del PS4.

Originalmente el juego tenía mayo con su fecha de estreno, pero debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, Naughty Dog, anunció que el lanzamiento debía ser pospuesto algunas semanas.

Mira el nuevo tráiler de historia de The Last of Us Part II: https://t.co/ai10NiDIyD Disponible el 19 de junio en PS4. Reservas disponibles ahora. pic.twitter.com/EUpR3vueNU — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) May 6, 2020

The Last of Us, es una de las sagas más influyentes en la actualidad, debido a su historia poco común, profunda y cruda que muestra a los extremos que puede llegar el ser humano cuando una pandemia sanitaria convierte a los seres humanos en máquinas asesinas.

Joel tendrá un papel fuerte en la segunda parte de la historia / Cortesía: Playstation

La primera entrega narra el viaje de Joel, un hombre que lo ha perdido todo tras el brote del virus, pero todo cambia al conocer a Ellie, una chica que al parecer tiene inmunidad a la infección, por lo que decide emprender un viaje para ponerla a salvo y encontrar la cura a la enfermedad.

La nueva entrega, tiene aún muchos secretos que no se han revelado y el argumento es prácticamente desconocido, aunque se sabe que la historia transcurrirá varios años después del primer viaje y el jugador tendrá el control de Ellie, a quien en el primer juego sólo se pudo controlar muy pocas veces.

Los infectados no serán los únicos enemigos que enfrente Ellie / Cortesía Playstation

The Last of Us Part 2, llegará el próximo 19 de junio de manera exclusiva al PS4

