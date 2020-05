Puebla no aceptará a pacientes foráneos en hospitales Covid

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta advirtió que aunque todavía hay capacidad de respuesta en los hospitales de la Secretaría de Salud, solo se atenderán a los poblanos y no a pacientes foráneos como las autoridades sanitarias federales pretenden.

En rueda de prensa, el mandatario descartó que haya más del 80% de disponibilidad en camas de hospitalización y terapia intensiva como dio a conocer el Gobierno de México el pasado domingo y señaló que estos datos son con la intención de enviar a pacientes contagiados de la Ciudad y Estado de México, lo cual rechazó de manera contundente.

“Esos datos que dio el responsable de Epidemiología de la Federación no son ciertos, es parte de una estrategia porque nos quieren traer a enfermos de la Ciudad de México y del Estado de México, aquí vamos a cuidar a los poblanos, nadie nos ha ayudado y nos vamos a ayudar solos, así de simple”, declaró.

Agregó que este miércoles se reuniría con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, a quien comentará que el estado atiende al 70% de la población en su red hospitalaria y el instituto apenas "un tercio de eso", por lo que “ellos tendrán que resolver lo suyo”.

Además, Barbosa Huerta reveló que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) alteró las cifras de medicamentos, equipos e insumos médicos que envió al estado para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

“En Insabi entregó una lista de cosas, algunas ciertas, muchas alteradas, otras no ciertas, de todo eso ya le respondimos, decían 20 aspirinas, les dijimos no, son 10, 30 mejorales, no es cierto, son 15, 50 mil cubreboca N95, no, son dos mil, ¿quién compró medio millón? nosotros, y así”.

CIFRAS

866 casos positivos de Coronavirus se registran en el estado

351 contagiados se encuentran hospitalizados

75 pacientes cuentan con la asistencia de respiradores