"Quédate en casa o bailarás con nosotros": un mensaje de los bailarines de Ghana

A través de las redes sociales, los ahora famosos bailarines africanos con el ataúd han grabado un mensaje, en el cual agradecieron al personal de salud por combatir al Covid-19 de forma diaria y dieron un breve, pero contundente mensaje.

“Nosotros, los bailarines paseadores de féretros, queremos agradecer a todos los médicos del mundo. Están trabajando duro y cuidando a todos”, mencionaron en la publicación realizada el día de ayer.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz

— Benjamin Aidoo (@nanaotafrija) May 5, 2020