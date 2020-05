Arrestan a stormtrooper por creer que portaba un arma real

Una mujer vestida de un stormtrooper, personaje icónico de la saga Star Wars fue arrestada por tres policías que confundieron su arma de juguete con una pistola real; el incidente ocurrió el pasado 4 de mayo en Alberta, Canadá.

La mujer se encontraba afuera de una cantina temática de la saga e iba disfrazada para promover el Star Wars Day, cuando dos oficiales llegaron con la cosplayer y le exigieron que pusiera su blaster de juguete en el piso, posteriormente los uniformados sometieron a la chica en el piso.

"Coco Vanilla Galactic Cantina" ran a May the 4th promotion yesterday that included a female employee dressed as an Imperial Stormtrooper marching along the sidewalk at the location. Alberta cops roll up and arrest her in dramatic fashion. Fucking dicks. pic.twitter.com/icyMTj6MIT

— So Fain (@sofain) May 5, 2020