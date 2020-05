Cientos de personas son evacuadas por incendios forestales en Florida

Un incendio forestal que estalló el lunes por la tarde en el condado de Santa Rosa causó que cientos de personas fueran evacuadas de la localidad, ya que los fuertes vientos y la baja humedad hicieron que las llamas se expandieran 10 veces más, según mencionó el Servicio Forestal de Florida en un comunicado.

El incendio comenzó como una llamarada pequeña, pero rápidamente perdió el control, según menciona The Tampa Bay Times. Por otra parte el Servicio Forestal dijo que se perdieron varias estructuras en el incendio por lo que las autoridades recomendaron a los residentes al sur de la Interestatal 10 que evacuaran.

La orden de evacuación permanecerá vigente hasta el mediodía del jueves y luego será reevaluada, afirmó el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida en un comunicado.

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Jack Cullen le dijo al Times que la sequedad ayudó a alimentar los incendios el miércoles. Cullen, quien reside en Mobile, Alabama, agregó que el viento es el verdadero culpable de los siniestros.

