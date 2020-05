Maestro da clases en línea y alumnos le hacen una broma cruel

View this post on Instagram

Me mostraron este vídeo de como unos estudiantes en la clase virtual le dicen al docente que no se escuchan y le indican las letras que debe marcar y entre ellas alt + f4 él creyendo las digita y de esta manera lo sacan de la clase y ellos se quedan en el room muertos de risa. Es un profesor de edad sus hijos indignados le defienden no hay derecho a tanta infamia. NADA justifica el irrespeto a una persona que está dando su tiempo y conocimiento en estos momentos tan difíciles para todos. Mensaje del profe: “La educación es el servicio más extraño, la gente la paga y no la quiere recibir”