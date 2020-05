Singapur presenta robot para imponer distanciamiento seguro entre la gente

Como en la serie Black Mirror, Singapur, presenta al robot, llamado "Spot", que puede verse patrullando el parque Bishan-Ang Mo Kio el viernes por la tarde como parte de una prueba de dos semanas realizada por la Junta de Parques Nacionales y el Grupo de Gobierno Digital y Nación Inteligente, según un comunicado de prensa de Parques Nacionales.

Spot, que fue desarrollado por Boston Dynamics, se está desplegando para "reducir la mano de obra requerida para las patrullas del parque y minimizar el contacto entre el personal".

One of the creepiest and most dystopian things I've seen since the pandemic began: a terrifying camera-equipped remote-controlled robot patrols Bishan-Ang Mo Kio Park in Singapore to — for now — warn about social distancing. Look at the fear. Story: https://t.co/12QfT1mcyZ pic.twitter.com/hBGUhmC7N7

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 8, 2020