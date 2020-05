Sofía Aragón revela que sufrió bullying cuando ganó Mexicana Universal

La mexicana Sofía Aragón, quien brilló por su gran actuación representando a México en el pasado certamen de Miss Universo logrando el tercer sitio, ha mantenido todo este tiempo de cuarentena en la reflexión total aunque hay momentos tensos por la pandemia del Covid-19, porque no sabemos cuándo vamos a recuperar las actividades que antes teníamos y si serán iguales.

Por ello, se ha tomado el tiempo en su casa de Puerto Vallarta en buscar el lado positivo a la vida con la mejor vibra a su favor después de sufrir varios malos momentos. “Estoy utilizando este tiempo para mantener mi energía lo más alta posible, estar tranquila, en paz, aunque en estos momentos se nos viene a la mente todo lo que nos hace falta, también es importante valorar todo lo que sigue y todo lo que es tan valioso en nuestras vidas”, dijo.

En el caso de su carrera profesional después de ser Mexicana Universal, se perfila como conductora de televisión y la actuación es otro sueño que trae en mente de verse en la pantalla grande.

“Me encanta la conducción y es una carrera de la que tengo mucho que aprender y La Voz… es el inicio lanzarme en con un proyecto tan grande me da esperanza y fe, también la actuación, esta película que estoy escribiendo planeo protagonizarla, además de algunas apariciones en series de televisión, y sueño en grande y vamos cumpliendo poco a poco”, mencionó contenta.

Por ahora ha estado avanzado en su faceta como escritora con su primera ópera prima en el cine, escribiendo un guión que ella misma quiere protagonizar. “Estoy aprovechando los tiempos muertos de esta cuarentena porque la creatividad fluye cuando no hay nada que te tense o estrese tu mente, y he tenido la oportunidad de escribir a altas horas de la noche , stá bastante avanzado y pronto será un proyecto que ya es realidad”, abundó Sofía.

En cuestión del modelaje que ha hecho en Nueva York, le gusta, pero no piensa llegar a modelar alta costura porque los cuerpos que requieren para esa industria no es para ella, ni piensa ser talla cero para que a los diseñadores les guste.

“Los cuerpos que se exigen en la alta costura no es un cuerpo que yo quiera conseguir, mis curvas y la talla extra es lo que valoro de mi cuerpo, no lo voy a eliminar de mí, una vez una diseñadora europea me dijo que no entraba en su ropa porque mi cadera era talla latina y en vez de sentirme ofendida me sentí orgullosa y no planeó bajarla”, aseguró.

Algo que no está de acuerdo a pesar de las campañas que hay en pro de ser una belleza natural, son los mensajes que se mandan en distintas aplicaciones como el tik tok. “Tienen más filtros y tiene la habilidad de filmarte en tiempo real ya con la nariz y boca editada, el ojo más grande, pupilente, entonces, ¿qué mensaje estamos dando? No es coherente pedir que la gente sea más real y ahora salir en una red social sin maquillaje no está bien visto”.

Sofía recordó que cuando ella ganó el certamen Mexicana Universal sufrió bullying y agresión porque mucha gente la tachó de gorda y que no era la mujer que representaba a México, motivos que la han llevado a no caer y seguir adelante con su carrera.

“Cuando yo gané decían que yo era la reina más fea que había tenido México en la historia, una miss tan fea, desarreglada, tan gorda, así me decían y puede haber cedido para entregar mi corona, me aventaban cacahuates, pero demostré en Miss Universo que soy de las únicas 4 mexicanas que han logrado pasar el top 3 en la historia de nuestro país Lupita Jones, Ximena Navarrete, Amanda Olivares y yo”.

