Balacera desata el caos en parque de Texas

El video del interior de una patrulla del departamento de policía capturó el caos cuando se desató un tiroteo en un parque lleno de gente en Texas.

Cinco personas resultaron heridas el domingo por la noche en el parque de Fort Worth, mientras la policía intentaba terminar una fiesta donde cientos de personas se habían reunido a pesar de las pautas sobre el distanciamiento social durante la pandemia de coronavirus.

Al intentar terminar la reunión algunas personas no acataron las indicaciones y al ir armados comenzó el intercambio de disparos con la policía local.

Five people were shot and two of them critically wounded Sunday night at Wilbarger Park in Fort Worth, Texas, which was crowded with 600 people. Witnesses described fireworks going off, followed by at least 30 rounds of gunfire. #txlege

pic.twitter.com/zYAi5rtJEW

— Shannon Watts (@shannonrwatts) May 11, 2020