Influencer rompe en llanto porque el COVID-19 la dejó sin dinero

La influencer Billie Beever, compartió en sus redes un video donde llora y expresa que el COVID-19 la dejó sin dinero; usuarios la critican duramente.

La mujer australiana se dedica al contenido para adultos en redes sociales, donde no sólo sube fotografías a Instagram, sino que comercializa sus imágenes en una plataforma.

En el video la joven de 27 años, llora y explica que se gana la vida vendiendo fotos eróticas en su página de Internet, pues cobra una suscripción mensual por acceder al material.

Menciona que debido a la pandemia por coronavirus que azota al mundo, las ventas en su sitio bajaron y ahora no tiene dinero para pagar la renta y otras cuentas.

Además la mujer comentó que no sabía qué hacer para ganar dinero, pues asegura no tiene otro talento.

Luego de publicar el clip, muchos usuarios en redes la criticaron duramente por "victimizarse" dada la emergencia sanitaria; otros tantos la defendieron y apoyaron su iniciativa de no abandonar a la industria para adultos durante la pandemia.

Hilarious. Thanks for that. “Can’t dance, can’t sign”. Her talent is undressing. Amazing. 🤣🤣

Like millions of Australians, X-rated ‘influencer’ (🤔) Billy Beever is distraught, having seen her income significantly drop.

Unfortunately, it’s quite a big club Billy. 🤷🏼‍♀️https://t.co/ujujor9Oop via @newscomauHQ pic.twitter.com/7NXQbaHKff

— Melissa Hoyer (@melissahoyer) May 6, 2020