Un tigre fue captado mientras caminaba libre por calles de San Pedro Tlaquepaque en Jalisco; la captura del animal se llevó a cabo sin complicaciones.

El video compartido en redes sociales muestra al felino caminar por las calles sin preocupación alguna, cuando de pronto un auto se estaciona para cerrarle el paso y aparecen tres hombres con lazos para capturar al felino.

🐂🐄🐎 Los caballos, vacas y toros pasaron de moda, ahora tigres caminando sobre la avenida de las Rosas y A Chapala, en la colonia El Vergel de San Pedro Tlaquepaque 🐯 pic.twitter.com/tTZcRY3vh1 — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) May 14, 2020

Los hombres con sombrero lo apresaron y el animal comenzó a correr para escapar, pero no lo logró.

De acuerdo a El Informador, el ayuntamiento de Tlajomulco comunicó que los hechos ocurrieron el pasado martes sobre la carretera a Chapala.

Personas que presenciaron el hecho llamaron a la Dirección de Bomberos de San Pedro Tlaquepaque para atender el caso, y debido a su naturaleza, el reporte fue canalizado a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre.

¡Impresionante! Captan a tigre merodeando en calles de Jalisco / Captura de pantalla

Sin embargo, las autoridades no ubicaron al felino en el lugar del reporte, ni a las personas que lo perseguían. Testigos sostienen que el animal escapó de un domicilio particular, el cual no pudo ser ubicado por las autoridades.

Hasta el momento se sabe que el animal fue capturado sin registrarse lesionados.

